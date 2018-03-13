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Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во время игр с детьми

Певец решил порадовать своих поклонников новым роликом, опубликованным в Instagram. Они заметили, что Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во время игр с детьми.

Знаменитость часто показывает подписчикам сюжеты с участием своих любимых наследников, вызывающие восхищение у людей. Сейчас он решил показать им, как проводит досуг вместе с малышкой Аминой, которая просит звездного папу выключить гаджет. Остальные ребята тоже проводят время с телефонами, став объектами для небольшой критики со стороны фанатов.

Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во время игр с детьми


Пользователи сетей назвали дочь Эмина Агаларова очаровательной красавицей и порадовались, что она не хочет составить компанию своим братьям. Они всегда считали музыканта образцовым родителем, любящим своих малышей, но попросили его реже использовать устройство и учить этому сыновей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:30
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