Анна Седокова шокировала фото без макияжа в Instagram

Анна Седокова совсем не боится предстать перед общественностью без грамма макияжа. В своём микроблоге Instagram исполнительница песен обнародовала новую публикацию, на которой запечатлена совершенно без косметики. Подписчики оценили внешность Седоковой. Поклонники заявили, что артистка без макияжа выглядит намного моложе своего реального возраста.Честная фотография в течение четырёх часов сумела собрать более 91 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 110 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Некоторые фолловеры написали, что Анна является секс символом и идеалом для многих. Другие же сказали, что певица очень красивая, сногсшибательная девушка.