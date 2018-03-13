Анна Седокова шокировала фото без макияжа в Instagram
Популярная певица Анна Седокова поведала, что после декрета опять приступила к работе. В доказательство этому артистка обнародовала в рамках Instagram новое фото. Однако фанаты удивились, как совершенно выглядит Седокова без косметики.
Анна Седокова совсем не боится предстать перед общественностью без грамма макияжа. В своём микроблоге Instagram исполнительница песен обнародовала новую публикацию, на которой запечатлена совершенно без косметики. Подписчики оценили внешность Седоковой. Поклонники заявили, что артистка без макияжа выглядит намного моложе своего реального возраста.
Честная фотография в течение четырёх часов сумела собрать более 91 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 110 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Некоторые фолловеры написали, что Анна является секс символом и идеалом для многих. Другие же сказали, что певица очень красивая, сногсшибательная девушка.
Анна Седокова совсем не боится предстать перед общественностью без грамма макияжа. В своём микроблоге Instagram исполнительница песен обнародовала новую публикацию, на которой запечатлена совершенно без косметики. Подписчики оценили внешность Седоковой. Поклонники заявили, что артистка без макияжа выглядит намного моложе своего реального возраста.
Честная фотография в течение четырёх часов сумела собрать более 91 тысячи отметок «Мне нравится» и свыше 110 лестных комментариев от многочисленных фанатов знаменитости. Некоторые фолловеры написали, что Анна является секс символом и идеалом для многих. Другие же сказали, что певица очень красивая, сногсшибательная девушка.