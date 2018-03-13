Семен Багдасаров выразил своё мнение касательно заявления Генштаба РФ по Сирии
Генштаб РФ сделал заявление, где сообщается, что в случае надобности будет осуществлён ответный удар.
Политэксперту стало известно, что если российские военные будут в Сирии подвержены опасности, тогда Москва предпримет ответные агрессивные меры. Аналогичная ситуация будет, если в Дамаске нанесут ракетно-бомбовый удар. Семен Багдасаров, выступающий специалистом по Азии и Ближнему Востоку, оценивая сообщение, отметил, что нашим военнослужащим имеется угроза, так как там имеются российские советники. В случае осуществления подготовки террористов в Восточной Гуте, российским войскам следует ответить, нужно сбивать ракеты, пилотируемые аппараты.
Пентагон двенадцатого марта заявил касательно своего намерения начать наносить по территории Дамаска ракетные удары. Из сообщения американских военных следует, что если не наступит перемирие в Восточной Гуте, силы коалиции, возглавляемые США, обещают открыть огонь.
Политэксперту стало известно, что если российские военные будут в Сирии подвержены опасности, тогда Москва предпримет ответные агрессивные меры. Аналогичная ситуация будет, если в Дамаске нанесут ракетно-бомбовый удар. Семен Багдасаров, выступающий специалистом по Азии и Ближнему Востоку, оценивая сообщение, отметил, что нашим военнослужащим имеется угроза, так как там имеются российские советники. В случае осуществления подготовки террористов в Восточной Гуте, российским войскам следует ответить, нужно сбивать ракеты, пилотируемые аппараты.
Пентагон двенадцатого марта заявил касательно своего намерения начать наносить по территории Дамаска ракетные удары. Из сообщения американских военных следует, что если не наступит перемирие в Восточной Гуте, силы коалиции, возглавляемые США, обещают открыть огонь.
Политика
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45