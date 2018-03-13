На ЮБК откроются «винные деревни»

Предприятие «Массандра» является одной из самых крупных и известных крымских виноделен, радующих покупателей натуральной, качественной продукцией.Как сообщает генеральный директор предприятия Янина Павленко, целью создания подобного аттракциона является привлечение отдыхающих не только в крупные курортные города, но и в небольшие поселки. По ее словам это будет прекрасной возможностью для посетителей окунуться в чарующую атмосферу, где был создан этот благородный напиток.Деревни являются частью нового тура «Винная дорога Крыма» и будут расположены на всем побережье от Судака до Симеиза, где находятся винные хозяйства «Массандры». Работа будет организована в режиме ярмарок, где помимо самих винных напитков можно будет приобрести также продукцию сельских хозяйств полуострова – сыры, овощи, фрукты и прочее. Также будут предусмотрены иные развлечения для туристов – различные конкурсы и выступления творческих коллективов.