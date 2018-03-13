Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все человечество на планете

Они выяснили, что проснувшийся индонезийский гигант Тоба не принес вреда жителям Южной Африки. Катастрофа произошла 74000 лет назад, хотя такие извержения всегда сопровождаются негативными событиями. Огромное количество пыли вместе с пеплом попадает в атмосферу, после чего уменьшает количество солнечного света на поверхности Земли.Многие экологические системы не могут выдержать таких изменений и погибают, но человечество способно пережить природные катаклизмы. При возможной активности Йеллоустоуна миллионы жителей планеты погибнут, но остальные смогут адаптироваться в новой среде.