АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все человечество на планете

Американские ученые доказали, что супервулканы не могут уничтожить все человечество на планете. Результаты работ опубликованы в научных журналах.

Они выяснили, что проснувшийся индонезийский гигант Тоба не принес вреда жителям Южной Африки. Катастрофа произошла 74000 лет назад, хотя такие извержения всегда сопровождаются негативными событиями. Огромное количество пыли вместе с пеплом попадает в атмосферу, после чего уменьшает количество солнечного света на поверхности Земли.

Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все человечество на планете


Многие экологические системы не могут выдержать таких изменений и погибают, но человечество способно пережить природные катаклизмы. При возможной активности Йеллоустоуна миллионы жителей планеты погибнут, но остальные смогут адаптироваться в новой среде.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 23:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Toyota и BMW преодолевают сложности в своём
Росводресурсы: Озеро Байкал остается под угрозой
Эмин Агаларов не расстается с телефоном даже во
В Благовещенске покупатель решил протестировать
Ученые США планируют запустить термоядерный
В Канаде короля Бельгии встретили с флагом
«Яндекс» разрешил пользователям добавлять в
Нелепый Lexus с диваном на бампере удивил
Ученые: Супервулканы не могут уничтожить все
Рожден Ануси хотел стать отцом детей Анны
Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до
Греческий суд приговорил украинского моряка к 180
Учёные: Разговор с пассажирами негативно
«Роснефть» начала выпускать бензин АИ-100
Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к
В сеть вложили фото тестового Ford Kuga с
Peugeot iOn превратили в кухню на колесах
Эксперты назвали самых преданных владельцев авто
Ученый создал «инопланетную» музыку для разгадки
Поклонники обсуждают предполагаемую беременность
Эксперты: Самые большие города мира зависят от
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Просмотреть все новости