Хейтеры уверены, что Викторию Романец перекосило из-за многочисленных уколов красоты

По их словам, с каждым днем звезда телестройки выглядит все хуже и хуже. Также и на недавнем снимке у Виктории так сильно перекосило лицо, а губы так распухли, что ее с трудом можно было узнать.Но девушка не собирается останавливаться и планирует внести еще некоторые изменения в свою внешность. Вот только хейтеры Романец с уверенностью заявляют, что ей это не поможет.