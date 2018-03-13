АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ученые: Причиной возникновения депрессии является низкий уровень холестерина в крови

Депрессии подвержены лица разного возраста, но до сих пор нет способов эффективного лечения недуга. Мексиканские ученые выяснили, что причиной его возникновения является низкий уровень холестерина в крови.

Сейчас многие фармацевты и диетологи призывают людей нормализовать данное вещество в организме, но при этом забывают о его важной роли для здоровья. Если уровень ниже значения 160, это уже способствует возникновению проблем с психикой, но данные показатели не относятся к диабету или метаболическому синдрому.

Ученые: Причиной возникновения депрессии является низкий уровень холестерина в крови


В исследовании приняли участие 500 добровольцев, которые позволили ученым создать полную статистику ментального расстройства. Большинство из них уже были подвержены гипохолистеринемии, которая проявляется в резких перепадах настроения, после чего может возникнуть депрессия.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Мощный смартфон LG G7 с ОЗУ на 6 ГБ выйдет в мае
Мария Лиман "переборола" многодетную ростовскую
Кроссовер Chery Tiggo 5 для России обзавелся
В вещах Игоря Дятлова были найдены следы убийцы
Слухи и новости «Дома-2»: участники взяли под
Наталья Гвоздикова презирает любовницу Евгения
Валерий Меладзе пришел в восторг от самарского
Ученые: Причиной возникновения депрессии является
Тягачи Tesla Semi с настоящими прицепами попали
«Ведьмин лес» добавлен разработчиками в
Правительство КНР: Китай замедлит процесс
Учёные обнаружили растение, оберегающее от рака и
Астрономы наконец нашли источник загадочного
Учёные: Здоровье не требует полного отказа от
Открытие ученых расширило представление об
В Германии банка некачественных консервов
На ЮБК откроются «винные деревни»
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Психическое состояние актрисы Анджелины Джоли
В Оренбурге отец лишал еды и избивал свою
Житель Омска после избиения матери выбросил ее
Учёные: Китай может первым обнаружить инопланетян
Учёные: Найдено средство борьбы с раком груди
Из всеми презираемого изгоя Артем Сорока стал
Просмотреть все новости