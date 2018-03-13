Ученые: Причиной возникновения депрессии является низкий уровень холестерина в крови
Депрессии подвержены лица разного возраста, но до сих пор нет способов эффективного лечения недуга. Мексиканские ученые выяснили, что причиной его возникновения является низкий уровень холестерина в крови.
Сейчас многие фармацевты и диетологи призывают людей нормализовать данное вещество в организме, но при этом забывают о его важной роли для здоровья. Если уровень ниже значения 160, это уже способствует возникновению проблем с психикой, но данные показатели не относятся к диабету или метаболическому синдрому.
В исследовании приняли участие 500 добровольцев, которые позволили ученым создать полную статистику ментального расстройства. Большинство из них уже были подвержены гипохолистеринемии, которая проявляется в резких перепадах настроения, после чего может возникнуть депрессия.
Сейчас многие фармацевты и диетологи призывают людей нормализовать данное вещество в организме, но при этом забывают о его важной роли для здоровья. Если уровень ниже значения 160, это уже способствует возникновению проблем с психикой, но данные показатели не относятся к диабету или метаболическому синдрому.
В исследовании приняли участие 500 добровольцев, которые позволили ученым создать полную статистику ментального расстройства. Большинство из них уже были подвержены гипохолистеринемии, которая проявляется в резких перепадах настроения, после чего может возникнуть депрессия.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:45