Ученые: Причиной возникновения депрессии является низкий уровень холестерина в крови

Сейчас многие фармацевты и диетологи призывают людей нормализовать данное вещество в организме, но при этом забывают о его важной роли для здоровья. Если уровень ниже значения 160, это уже способствует возникновению проблем с психикой, но данные показатели не относятся к диабету или метаболическому синдрому.В исследовании приняли участие 500 добровольцев, которые позволили ученым создать полную статистику ментального расстройства. Большинство из них уже были подвержены гипохолистеринемии, которая проявляется в резких перепадах настроения, после чего может возникнуть депрессия.