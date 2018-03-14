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Российский Mitsubishi Eclipse Cross оснастят турбомотором на 92-ом бензине

Mitsubishi Motors рассказала о российской версии современного компактного кроссовера типа Eclipse Cross. Авто будут реализовывать с единственным турбированным мотором 1.5, адаптированным для езды на бензине АИ-92.

Российский Mitsubishi Eclipse Cross оснастят турбомотором на 92-ом бензине

Мотор генерирует 150 л.с. (в Европе 163 л.с.). Сочетается с шестиступенчатой МКП либо вариатором. Авто с МКПП будут переднеприводными. Версии с вариатором используют полный привод. Перечень стандартного оснащения версии Mitsubishi Eclipse Cross включает 18-дюймовые колеса, датчики давления в шинах, противотуманные фары, климат-контроль, аудиосистему с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений.

Кроссовер в зависимости от комплектации оснастят панорамной крышей, аудиосистемой Rockford Fosgate, проекционным дисплеем, обогревом лобового стекла, подогревами руля/второго ряда сидений. Mitsubishi Eclipse Cross дебютировала в начале прошлого года. Модель построили на платформе Outlander.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 01:00
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