Российский Mitsubishi Eclipse Cross оснастят турбомотором на 92-ом бензине

Мотор генерирует 150 л.с. (в Европе 163 л.с.). Сочетается с шестиступенчатой МКП либо вариатором. Авто с МКПП будут переднеприводными. Версии с вариатором используют полный привод. Перечень стандартного оснащения версии Mitsubishi Eclipse Cross включает 18-дюймовые колеса, датчики давления в шинах, противотуманные фары, климат-контроль, аудиосистему с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений.Кроссовер в зависимости от комплектации оснастят панорамной крышей, аудиосистемой Rockford Fosgate, проекционным дисплеем, обогревом лобового стекла, подогревами руля/второго ряда сидений. Mitsubishi Eclipse Cross дебютировала в начале прошлого года. Модель построили на платформе Outlander.