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Нефть подешевела из опасений роста добычи в США

На фоне прогнозов Минэнерго США об увеличении добычи нефти в апреле, мировые цены на «земляное масло» продолжили свое снижение с начала недели.

Нефть подешевела из опасений роста добычи в США


Так, стоимость фьючерсных договоров на нефть марки Brent на май понизилась на 0,17% – до 64,84 доллара за баррель. А цена апрельских фьючерсов нефти марки WTI упала на биржевых торгах на 0,21% – до 61,23 доллара за баррель.

Крупнейшие нефтегазодобывающие регионы США в апреле этого года увеличат добычу сланцевой нефти, как и ожидало Управление энергетической информации Министерства энергетики страны. Увеличение составит, по сравнению с текущим месяцем, 131 тыс. баррелей в сутки – до 6,954 млн баррелей. В марте оценка добычи сланцевой нефти находится на суточной отметке 6,823 млн баррелей.
Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 16:40
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