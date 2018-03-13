Нефть подешевела из опасений роста добычи в США

Так, стоимость фьючерсных договоров на нефть марки Brent на май понизилась на 0,17% – до 64,84 доллара за баррель. А цена апрельских фьючерсов нефти марки WTI упала на биржевых торгах на 0,21% – до 61,23 доллара за баррель.Крупнейшие нефтегазодобывающие регионы США в апреле этого года увеличат добычу сланцевой нефти, как и ожидало Управление энергетической информации Министерства энергетики страны. Увеличение составит, по сравнению с текущим месяцем, 131 тыс. баррелей в сутки – до 6,954 млн баррелей. В марте оценка добычи сланцевой нефти находится на суточной отметке 6,823 млн баррелей.