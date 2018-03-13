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Интернет-пользователи заговорили о беременности Кендалл Дженнер

В западных таблоидах активно ходят слухи, что Кендалл Дженнер, одна из представительниц огромного семейства Дженнер-Кардашьян, ждёт ребёнка.

Всё началось с того, когда Крис Дженнер на своей странице в социальной сети Instagram со своими шестью дочерьми. Интернет-пользователи более всего обратили внимание на 22-летнюю Кендалл, которая выглядит заметно полнее, да и живот её немного увеличился в размерах.

Интернет-пользователи заговорили о беременности Кендалл Дженнер

Фолловеры пришли к выводу, что девушка беременна, но пока об этом умалчивает. Если Кендалл действительно носит под сердцем ребёнка, то отцом, вероятно, является 28-летний баскетболист из клуба НБА "Детройт Пистонс". Модель и спортсмен являются возлюбленными уже на протяжении года, и Дженнер вполне могла забеременеть.

Интернет-пользователи заговорили о беременности Кендалл Дженнер

Пока ещё очень рано говорить о чём-то серьёзно, но многие фанаты молодой американской знаменитости уже принялись поздравлять со скорым пополнением в и без того большом семействе. В адрес Кендалл и её родственников поступают многочисленные вопросы с целью узнать подробности, но пока на эту тему никто не распространяется.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 14:09
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