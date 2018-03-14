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Вышло обновление Dota 2 с возможностью платной подписки

В новое обновление игры Dota 2 компания Valve добавила возможность использования функции платной подписки. Подключение стоит в месяц 240 рублей. Подключив подписку Dota Plus, геймеры могут использовать новые дополнительные возможности, включающие выбор геройских знамен, и участие в новых миссиях.

Из сообщений известно, что геймеры получат в Dota 2 целый ряд дополнительных квестов и смогут получить новые предметы. Для использования данных возможностей, компанией Valve выпущено для игры очередное обновление, в новой версии добавлена платная подписка - Dota Plus.

Вышло обновление Dota 2 с возможностью платной подписки


Новая подписка дает пользователям доступ, как к ежедневным, так и еженедельным миссиям. За успешное прохождение игры, модераторы предусмотрели награждение геройскими знаменами лучших действующих геймеров. Подобные миссии присутствовали и в «Боевых пропусках», но в новой подписке предоставляется больше шансов и возможностей на крупный выигрыш.

От геймеров подписка уже получила новое прозвище, как функция «заплати и выиграй». В месячную стоимость 240 рублей, входит состав из ряда эксклюзивных сетов, а так же вышедших из продажи. Здесь включены дополнительные награды, реликвии, опыт и дополнения (в виде одежды и других предметов для персонажей). Ознакомиться с составом характеристик и бонусов в платной подписке, пользователи могут на страницах сайта игры.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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