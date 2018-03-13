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Елена Малышева переживает за Дану Борисову

За состояние Даны Борисовой переживают очень многие знаменитости. Популярная блондинка некоторых сильно раздражает, а у кого-то вызывает сочувствие. В этот раз теледиву поддержала ведущая программы «Здорово жить» Елена Малышева.

Елена Малышева переживает за Дану Борисову


Недавно Дана была востребованной ведущей, а сейчас она появляется на телевидении в качестве героини телепередач, преимущественно шоу. В данное время Борисова активно рассказывает касательно здорового образа жизни, а также важности отказа от наркотических веществ. На этот раз теледива побывала в студии программы «Здорово жить».

В своем аккаунте Елена Малышева продемонстрировала видео со своей гостьей. Ведущая шоу произнесла много теплых слов адресованных своей коллеге. Она сказала, что Дана искренняя и добрая девушка. Борисова просто растаяла от данной похвалы. Малышева в конце ролика добавила «Даночка, борись».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:35
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