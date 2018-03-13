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Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»

Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас опубликовала в своем Instagram презентацию первого музыкального трека, записанного вместе с профессиональной певицей Аленой Валенсией.

Подписчики не прошли мимо такого события и стали бурно обсуждать в комментариях, есть ли у Саши голос или нет. Большинство склоняется, что ее пение все же лучше чем у Ольги Бузовой, но до звания певицы Гозиас очень далеко.

Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»

Песня вышла неплохой, но на шедевр не тянет. Впрочем, антифанатам Бузовой главное, что у очередного выходца с телестройки прорезался голос и теперь можно всласть поиздеваться над «Звездой Инстаграма».

Более того, в одном из недавних интервью Саша Гозиас прямо заявила, что намерена перепеть Бузову, тем более что голос у нее есть.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:00
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