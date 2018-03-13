Саша Гозиас анонсировала свой первый трек «Фантом»

Подписчики не прошли мимо такого события и стали бурно обсуждать в комментариях, есть ли у Саши голос или нет. Большинство склоняется, что ее пение все же лучше чем у Ольги Бузовой, но до звания певицы Гозиас очень далеко.Песня вышла неплохой, но на шедевр не тянет. Впрочем, антифанатам Бузовой главное, что у очередного выходца с телестройки прорезался голос и теперь можно всласть поиздеваться над «Звездой Инстаграма».Более того, в одном из недавних интервью Саша Гозиас прямо заявила, что намерена перепеть Бузову, тем более что голос у нее есть.