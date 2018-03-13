Toyota и BMW преодолевают сложности в своём партнерстве
Японская корпорация Toyota с баварским брендом BMW разрабатывают совместно спорткары Toyota Supra, а также BMW Z4.
Представителями Toyota отмечается, что между разработчиками двух компаний довольно часто возникают разногласия. Однако сотрудничество назвать можно очень эффективным. Главный инженер проекта, занимающийся созданием возрожденного Toyota Supra - Тетсую Тада, отметил, что у Toyota и BMW множество разногласий, в вопросе разработки авто. Менталитет Германии и Японии очень разниться, поэтому командам пришлось преодолеть массу сложностей. Переговоры касательно сотрудничества начали в 2012 году. Потом потребовалось 2 года, чтобы найти точки соприкосновения в дизайне, а также инжиниринге.
Немцы и японцы не собирались работать с общей идеей. Они решили создать два разных спорткара, использующих ряд общих деталей. Новый Toyota Supra – это не «японская версия» BMW Z4. Речь идёт про абсолютно разные машины.
Представителями Toyota отмечается, что между разработчиками двух компаний довольно часто возникают разногласия. Однако сотрудничество назвать можно очень эффективным. Главный инженер проекта, занимающийся созданием возрожденного Toyota Supra - Тетсую Тада, отметил, что у Toyota и BMW множество разногласий, в вопросе разработки авто. Менталитет Германии и Японии очень разниться, поэтому командам пришлось преодолеть массу сложностей. Переговоры касательно сотрудничества начали в 2012 году. Потом потребовалось 2 года, чтобы найти точки соприкосновения в дизайне, а также инжиниринге.
Немцы и японцы не собирались работать с общей идеей. Они решили создать два разных спорткара, использующих ряд общих деталей. Новый Toyota Supra – это не «японская версия» BMW Z4. Речь идёт про абсолютно разные машины.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:40