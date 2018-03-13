Toyota и BMW преодолевают сложности в своём партнерстве

Представителями Toyota отмечается, что между разработчиками двух компаний довольно часто возникают разногласия. Однако сотрудничество назвать можно очень эффективным. Главный инженер проекта, занимающийся созданием возрожденного Toyota Supra - Тетсую Тада, отметил, что у Toyota и BMW множество разногласий, в вопросе разработки авто. Менталитет Германии и Японии очень разниться, поэтому командам пришлось преодолеть массу сложностей. Переговоры касательно сотрудничества начали в 2012 году. Потом потребовалось 2 года, чтобы найти точки соприкосновения в дизайне, а также инжиниринге.Немцы и японцы не собирались работать с общей идеей. Они решили создать два разных спорткара, использующих ряд общих деталей. Новый Toyota Supra – это не «японская версия» BMW Z4. Речь идёт про абсолютно разные машины.