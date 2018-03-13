Дарья Пынзарь показала, как парилась в бане и ела раков

В развлекательную программу вошла банька с раками и Дарья даже поделилась видео, как правильно кушать этих речных обитателей.Впрочем, часть подписчиков Пынзарь написали, что молодая женщина неправильно это делает, а потому научить как есть раков не может. Хейтеры напомнили Даше, что она постилась, а потому всякие удовольствия ей недоступны до Пасхи и пришли к выводу, что ее пост уже закончился.Фанаты же поддержали семью Пынзарей и написали, что тоже любят раков и баню.Напомним, что недавно Дарья и Сергей побывали в Италии, где праздновали день рождения ведущей «Дом-2» Ксении Бородиной и «блондинка» оконфузилась, оплатив сразу два номера в дорогом миланском отеле.