Жизель Бюндхен поразила Instagram откровенной фотосессией в метро

Свежую коллекцию одежды уличного вида латинской компании Rosa Chá, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, считающаяся одной из наиболее высокооплачиваемых моделей, показала в вагоне поезда.Стоит отметить, что Бюндхен с состоянием в 30 миллионов американских долларов, в подземку спускается очень редко. Однако для рекламы знаменитость решилась на это, показав свои прекрасные формы. Ненавистники Жизель поспешили раскритиковать её за вызывающий вид в общественном месте, но поклонники встретили новые снимки с восторгом.При этом даже в дизайнерской одежде уличного вида Бюндхен, как отметили подписчики, очень неплохо контрастирует с транспортом общественного типа. К слову, может быть, что именно подобный эффект и являлся ключевой целью данной рекламы.Получившиеся фотографии Жизель показала и на своей официальной странице в Instagram. Материалы скопили тысячи отметок "нравится" всего за пару суток, не забыв оставить массу комментариев, многие из которых оказались весьма забавными.