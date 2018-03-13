Жизель Бюндхен поразила Instagram откровенной фотосессией в метро
Бразильская супермодель Жизель Бюндхен поучаствовала в фотосессии рекламной направленности в Нью-Йорке, удивив фанатов и хейтеров.
Свежую коллекцию одежды уличного вида латинской компании Rosa Chá, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, считающаяся одной из наиболее высокооплачиваемых моделей, показала в вагоне поезда.
Стоит отметить, что Бюндхен с состоянием в 30 миллионов американских долларов, в подземку спускается очень редко. Однако для рекламы знаменитость решилась на это, показав свои прекрасные формы. Ненавистники Жизель поспешили раскритиковать её за вызывающий вид в общественном месте, но поклонники встретили новые снимки с восторгом.
При этом даже в дизайнерской одежде уличного вида Бюндхен, как отметили подписчики, очень неплохо контрастирует с транспортом общественного типа. К слову, может быть, что именно подобный эффект и являлся ключевой целью данной рекламы.
Получившиеся фотографии Жизель показала и на своей официальной странице в Instagram. Материалы скопили тысячи отметок "нравится" всего за пару суток, не забыв оставить массу комментариев, многие из которых оказались весьма забавными.
Свежую коллекцию одежды уличного вида латинской компании Rosa Chá, бывшая девушка Леонардо Ди Каприо, считающаяся одной из наиболее высокооплачиваемых моделей, показала в вагоне поезда.
Стоит отметить, что Бюндхен с состоянием в 30 миллионов американских долларов, в подземку спускается очень редко. Однако для рекламы знаменитость решилась на это, показав свои прекрасные формы. Ненавистники Жизель поспешили раскритиковать её за вызывающий вид в общественном месте, но поклонники встретили новые снимки с восторгом.
При этом даже в дизайнерской одежде уличного вида Бюндхен, как отметили подписчики, очень неплохо контрастирует с транспортом общественного типа. К слову, может быть, что именно подобный эффект и являлся ключевой целью данной рекламы.
Получившиеся фотографии Жизель показала и на своей официальной странице в Instagram. Материалы скопили тысячи отметок "нравится" всего за пару суток, не забыв оставить массу комментариев, многие из которых оказались весьма забавными.