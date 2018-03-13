Поклонники обсуждают предполагаемую беременность Яны Рудковской из-за фото с аистом
Сейчас ведущая вместе с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах и опубликовала новое фото в Instagram, на котором запечатлен аист. Поклонники сразу стали обсуждать предполагаемую беременность Яны Рудковской, обратив внимание на знакомый символ.
Птица не испугалась присутствия людей и охотно позировала перед камерами, стоя на краю бассейна. Подписчики были заинтригованы столь необычным сюжетам и стали думать о скором пополнении в семье Евгения Плющенко. Пользователи сетей тоже стали поздравлять Яну Рудковскую с грядущими переменами, хотя она не подтвердила данную информацию.
Самые дотошные фанаты разочаровали своих собратьев. Они заметили, что тут стоит обыкновенная цапля, так что, про интересное положение звезды можно больше не говорить.
Птица не испугалась присутствия людей и охотно позировала перед камерами, стоя на краю бассейна. Подписчики были заинтригованы столь необычным сюжетам и стали думать о скором пополнении в семье Евгения Плющенко. Пользователи сетей тоже стали поздравлять Яну Рудковскую с грядущими переменами, хотя она не подтвердила данную информацию.
Самые дотошные фанаты разочаровали своих собратьев. Они заметили, что тут стоит обыкновенная цапля, так что, про интересное положение звезды можно больше не говорить.