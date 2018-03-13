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Поклонники обсуждают предполагаемую беременность Яны Рудковской из-за фото с аистом

Сейчас ведущая вместе с семьей наслаждается отдыхом на Мальдивах и опубликовала новое фото в Instagram, на котором запечатлен аист. Поклонники сразу стали обсуждать предполагаемую беременность Яны Рудковской, обратив внимание на знакомый символ.

Птица не испугалась присутствия людей и охотно позировала перед камерами, стоя на краю бассейна. Подписчики были заинтригованы столь необычным сюжетам и стали думать о скором пополнении в семье Евгения Плющенко. Пользователи сетей тоже стали поздравлять Яну Рудковскую с грядущими переменами, хотя она не подтвердила данную информацию.

Поклонники обсуждают предполагаемую беременность Яны Рудковской из-за фото с аистом


Самые дотошные фанаты разочаровали своих собратьев. Они заметили, что тут стоит обыкновенная цапля, так что, про интересное положение звезды можно больше не говорить.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 22:20
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