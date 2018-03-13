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Эксперты научились использовать роботов для вымагательства биткоинов

Экспертами из компании IOActive обнаружен интересный факт, касающийся особенностей робота-продавца Pepper. Как оказалось, он доступен для опасных хакерских атак. К примеру, он поддается настройке для трансляции порно или требованию биткоинов.

Экспертами создан особый инструмент, позволяющий взломать роботов, произведенных компанией SoftBank Robotics. При удачном исходе ситуации, злоумышленники настраивают вывод на экран роботизированного «продавца» Pepper сюжеты с эротическим содержанием или организовывают вымогательство биткоинов, как предложение выкупа. Как утверждают специалисты, для возврата контроля над атакованным роботом, потребуется не одна неделя. Причем сброс разработки до состояния первоначальных заводских настроек, тоже не так прост. Напрашивается вывод, что и размер выкупа может оказаться значительно больше, в отличие от хакерских атак стандартного характера.
Эксперты научились использовать роботов для вымагательства биткоинов


По всему миру SoftBank Robotics уже успешно продала более 10 тысяч Pepper, причем некоторые экземпляры работают на площадях крупных торговых сетей. Достаточно примера США, где «машины» используются такими фирмами, как Pizza Hut и Sprint. Указанные роботы, за один экземпляр, стоят порядка 9 тыс. долл.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:25
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