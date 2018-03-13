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Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить друг с другом

СМИ узнали от эксперта Ричарда Фитцвильямса, невестки королевской семьи не смогли поладить друг с другом. Сейчас между Кейт Миддлтон и Меган Маркл идет война, и они даже не желают пересекаться на территории Букингемского дворца.

Герцогиня Кембриджская отказалась дружить с актрисой, а также не пришла на ее девичник. Дамы почти не общаются, предпочитая сохранять дистанцию. Последней каплей для возмущенной Кейт Миддлтон стал свадебный наряд невесты принца Гарри.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить друг с другом


Оно стоит намного дороже, чем ее аналог, надетый на церемонию венчания. Кроме того, член королевской семьи постоянно находится в напряжении, потому что британцы начинают сравнивать женщин и обсуждают их внешний вид.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40
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