Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить друг с другом

Герцогиня Кембриджская отказалась дружить с актрисой, а также не пришла на ее девичник. Дамы почти не общаются, предпочитая сохранять дистанцию. Последней каплей для возмущенной Кейт Миддлтон стал свадебный наряд невесты принца Гарри.Оно стоит намного дороже, чем ее аналог, надетый на церемонию венчания. Кроме того, член королевской семьи постоянно находится в напряжении, потому что британцы начинают сравнивать женщин и обсуждают их внешний вид.