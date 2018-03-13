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В Германии банка некачественных консервов погрузила супругов в кому

В Германии супружеская пара провела в коме пять месяцев из-за некачественной банки консервов. Муж и жена съели консервированные бобы, в которых был найден токсин ботулизма.

В Германии банка некачественных консервов погрузила супругов в кому


Супруги из Лейпцига, Германия, впали в продолжительную кому после того, как съели консервированные стебли бобов. Супругов парализовали, на протяжении пяти месяцев они нуждались в интенсивной терапии. По заключении медиков, кома была вызвана токсином ботулизма. Сын пары не стал жертвой консервов, так как его смутил неприятный запах, исходящий от бобов.

Первой ощутила недомогание 47-летняя женщина. МРТ не выявил серьёзных заболеваний, однако её состояние стремительно ухудшалось. Вскоре её парализовало ниже шеи, а также произошёл отказ работы лёгких. На следующий день в медучереждение был доставлен её 51-летний супруг. Пострадавшие от ботулизма супруги смогли попасть домой через несколько месяцев. Жена провела в больнице 11 месяцев, а её супруг - 8.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:15
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