Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до премьеры

В частности, кроссовер Changan CS35 получил иную головную оптику, видоизменённые бамперы, зауженную решётку радиатора и задние фонари, объединённые в моноблок. Габариты паркетника составляют 4 335/1 825/1 660 мм, а размер колёсной базы — 2 600 мм.В подкапотном пространстве автомобиля установлен бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра производительностью 117 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с 6-ступенчатым «автоматом» или 5-скоростной механикой. Привод у кроссовера исключительно передний.В оснащение Changan CS35 входит климат-контроль, мультимедийный комплекс, запуск двигателя с кнопки, камера заднего вида, круиз контроль и другие опции.