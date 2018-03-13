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Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до премьеры

Компания Changan скоро представит новое поколение кроссовера CS35. Накануне в сеть выложили фотографии новинки, на которых можно рассмотреть полностью переработанный дизайн.

Новый кроссовер Changan CS35 рассекретили до премьеры


В частности, кроссовер Changan CS35 получил иную головную оптику, видоизменённые бамперы, зауженную решётку радиатора и задние фонари, объединённые в моноблок. Габариты паркетника составляют 4 335/1 825/1 660 мм, а размер колёсной базы — 2 600 мм.

В подкапотном пространстве автомобиля установлен бензиновый агрегат объёмом 1,6 литра производительностью 117 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с 6-ступенчатым «автоматом» или 5-скоростной механикой. Привод у кроссовера исключительно передний.

В оснащение Changan CS35 входит климат-контроль, мультимедийный комплекс, запуск двигателя с кнопки, камера заднего вида, круиз контроль и другие опции.
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Добавил: Алина Сегодня, 23:00
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