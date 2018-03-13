Экс-участница «Дом-2» Настя Смирнова оказалась в шоу «Холостяк»

Настя поделилась своими впечатлениями от первого дня в шоу в своем микроблоге, где отметила, что запомнит этот момент на всю жизнь.Смирнова была уже знакома с Егором Кридом, а потому не очень переживала о своем участии, но по дороге в студию записи получила множество «знаков», которые хотели уберечь девушку от шоу «Холостяк».Однако интуиция девушку не подвела и она все таки добралась к месту знакомства с потенциальным женихом и хотя все устали. У Насти остались самые позитивные воспоминания об этом дне, и она приглашает зрителей смотреть дальше.Напомним, что впервые на «Дом-2» Настя Смирнова появилась в 2009 году с целью отбить у Нелли Ермолаевой Никиту Кузнецова и тогда история закончилась дракой между девушками.