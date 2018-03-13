Учёные: Разговор с пассажирами негативно сказывается на водителе

Для того чтобы определить факторы, наиболее снижающие концентрацию водителей, было проведено исследование. Учёные проанализировали данные 93 экспериментов, связанных с вождением автомобилей. Участникам исследований было от 14 до 84 лет, научные изыскания проводились в период 1991-2015 гг. Специалистов интересовало, как разные отвлечения сказываются на концентрации внимания, скорости и положении машины на дороге.Учёные выяснили, что разговор с пассажирами также негативно сказывается на водителе, как и использование гаджетов. Концентрация внимания может снижаться как из-за текстовых сообщений, так и из-за разговоров по громкой связи. Автомобилистам, совершающим длительные поездки, лучше всего отказаться от задушевных бесед.