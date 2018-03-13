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Учёные: Разговор с пассажирами негативно сказывается на водителе

Учёные провели исследование, доказавшее опасность разговоров водителя с пассажирами. Продолжительные беседы негативно сказываются на концентрации человека, что может стать причиной аварии.

Учёные: Разговор с пассажирами негативно сказывается на водителе


Для того чтобы определить факторы, наиболее снижающие концентрацию водителей, было проведено исследование. Учёные проанализировали данные 93 экспериментов, связанных с вождением автомобилей. Участникам исследований было от 14 до 84 лет, научные изыскания проводились в период 1991-2015 гг. Специалистов интересовало, как разные отвлечения сказываются на концентрации внимания, скорости и положении машины на дороге.

Учёные выяснили, что разговор с пассажирами также негативно сказывается на водителе, как и использование гаджетов. Концентрация внимания может снижаться как из-за текстовых сообщений, так и из-за разговоров по громкой связи. Автомобилистам, совершающим длительные поездки, лучше всего отказаться от задушевных бесед.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:50
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