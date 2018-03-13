Учёные: Разговор с пассажирами негативно сказывается на водителе
Учёные провели исследование, доказавшее опасность разговоров водителя с пассажирами. Продолжительные беседы негативно сказываются на концентрации человека, что может стать причиной аварии.
Для того чтобы определить факторы, наиболее снижающие концентрацию водителей, было проведено исследование. Учёные проанализировали данные 93 экспериментов, связанных с вождением автомобилей. Участникам исследований было от 14 до 84 лет, научные изыскания проводились в период 1991-2015 гг. Специалистов интересовало, как разные отвлечения сказываются на концентрации внимания, скорости и положении машины на дороге.
Учёные выяснили, что разговор с пассажирами также негативно сказывается на водителе, как и использование гаджетов. Концентрация внимания может снижаться как из-за текстовых сообщений, так и из-за разговоров по громкой связи. Автомобилистам, совершающим длительные поездки, лучше всего отказаться от задушевных бесед.
Для того чтобы определить факторы, наиболее снижающие концентрацию водителей, было проведено исследование. Учёные проанализировали данные 93 экспериментов, связанных с вождением автомобилей. Участникам исследований было от 14 до 84 лет, научные изыскания проводились в период 1991-2015 гг. Специалистов интересовало, как разные отвлечения сказываются на концентрации внимания, скорости и положении машины на дороге.
Учёные выяснили, что разговор с пассажирами также негативно сказывается на водителе, как и использование гаджетов. Концентрация внимания может снижаться как из-за текстовых сообщений, так и из-за разговоров по громкой связи. Автомобилистам, совершающим длительные поездки, лучше всего отказаться от задушевных бесед.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:50