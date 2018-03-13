В Оренбурге отец лишал еды и избивал свою 11-летнюю наследницу

Учителя обратили внимание, что девочка после уроков боится возвращаться домой, и сообщили о своих подозрениях сотрудникам органов. В процессе расследования ситуации стало известно, что после смерти матери мужчина стал злоупотреблять спиртными напитками. Он в таком состоянии набрасывался с кулаками на ребенка и наносил ему побои.Также отец в последнее время не заботился о воспитании дочери, которая хорошо учится, часто оставляя ее без пищи и должного ухода. Сотрудники органов временно передали пострадавшую особу в другую семью, а злоумышленник ждет решения суда.