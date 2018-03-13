Эксперты обнаружили вирус для ПК с недоступным к уничтожению кодом

Основное направления действия нового программного обеспечения представляется направленным только на роутеры, используя их для распространения по просторам Сети, причем выбирая наибольшую скорость. Способности вируса сосредоточены в замене оригинальных библиотек кода на аналоги из неверных кодов, с последующей загрузкой компонентов и атакой находящихся в сети компьютеров.Slingshot состоит из нескольких этапов. Первая его часть ведет перехват кода программного ядра, тем самым беря под расширенный контроль управление устройством. На втором этапе, проходит перехват компьютеров на пользовательском уровне, беря на себя управление всеми существующими файлами. Есть в коде и возможность передачи всей информации второму лицу, причем распространяются данные, сохраненные в кеше. Это могут быть данные сетевого трафика, скриншоты, пароли и другие цифровые ресурсы.Самые первые датировки активности вируса Slingshot приходятся на 2012 год, причем до этого момента следов его не замечено. Перепрошивка и общий сброс настроек роутера не дают положительного результата. Возможности вируса позволяют ему оставаться в коде роутеров и самоперезаписываться,. По предположению «Лаборатории Касперского», за данным фактом стоят интересы крупных агентств, так как такого рода вирус создать с целью простого мошенничества невозможно.