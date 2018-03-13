Peugeot iOn превратили в кухню на колесах

Гевин в багажник электрокара на 227 литров решил установить специальную плиту с газовым баллоном, смеситель, холодильник, бак с чистой водой, раковину, емкость для отходов. Кухонную «мебель» он сделал из фанеры, пленки «под дерево». Сложной задачей является размещение плиты в ограниченном пространстве. Гевин в качестве раковины использовал обычную миску. Для системы подачи в смеситель воды использовался моторчик от стеклоомывателя авто.В 2017 году более продвинутый и дорогой проект был представлен Land Rover. Бренд на базе Discovery построил мобильную кухню для телеведущего и повара Джейми Оливера. В авто установили тостер в центральной консоли, гриль, машину для приготовления мороженого, дозаторы для уксуса и оливкового масла, выдвижной обеденный стол, спагетницу, плиту, мультиварку.