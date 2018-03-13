Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских улиц местными службами из-за пыли

Техника во время процесса поднимает ее в воздух, после чего пыль начинает окутывать машины и прохожие не могут нормально пройти мимо транспорта. Многие люди стали жаловаться на внезапные приступы удушья, потому что возросла концентрация вредных веществ.Пользователи сетей неоднозначно прореагировали на проблему ростовчан, даже немного пошутив по такому поводу. Некоторые из них упомянули о категории лиц, которой не нравятся любые перемены в донской столице, но уборку провести необходимо и пока нет иных способов избавиться от проблемы.