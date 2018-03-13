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Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских улиц местными службами из-за пыли

В Ростове власти решили провести уборку городских улиц после зимнего периода. Однако жители возмущены “адской” работой служб из-за большого количества пыли.

Техника во время процесса поднимает ее в воздух, после чего пыль начинает окутывать машины и прохожие не могут нормально пройти мимо транспорта. Многие люди стали жаловаться на внезапные приступы удушья, потому что возросла концентрация вредных веществ.

Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских улиц местными службами из-за пыли


Пользователи сетей неоднозначно прореагировали на проблему ростовчан, даже немного пошутив по такому поводу. Некоторые из них упомянули о категории лиц, которой не нравятся любые перемены в донской столице, но уборку провести необходимо и пока нет иных способов избавиться от проблемы.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:50
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