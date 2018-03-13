В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных кранов лезут черви

Он находил особей в ванной комнате и на дне чайника, хотя поставил на сантехнику фильтры. Горожане предположили, что человек решил их просто разыграть, но возмущенный владелец жилья показал снимки, на которых запечатлел необычную аномалию. Также он несколько раз обращался к сотрудникам Роспотребнадзора и в компанию, занимающуюся управлением дома, но никто не отреагировал на жалобы пострадавшей особы.Человек переживает, что его маленький ребенок может пострадать из-за нашествия червей, способных стать переносчиками недугов. Многие читатели тоже поделились аналогичными воспоминаниями, среди которых часто встречались моменты, связанные с тараканами.