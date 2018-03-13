Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву» Андрея Денисова

«Несчастный» интеллигентный парень утратил дар речи и даже не смог ответить, вернется ли он в принципе.Штрих отправился к Орловой в белом костюме, якобы отдохнуть от навязчивой Саши Шевы и с мыслями собраться. Причем у самой Александры никто даже и разрешения не спрашивал и не сообщили, что ее парень собирается провести ночь на соседнем острове без камер.Зрители возмущены поведением «барей с придурью», которые действуют по принципу – «кого хочу – того озолочу».Саму Ольгу Орлову поклонники телестройки называют «престарелой боярыней». Скучающей на Островах и выбирающей себе «холопов».