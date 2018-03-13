АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву» Андрея Денисова

Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова похоже вознамерилась повторить свой бесстыдный поступок и пригласила на свою виллу очередного молодого участника – Андрея Денисова, по прозвищу Штрих.

«Несчастный» интеллигентный парень утратил дар речи и даже не смог ответить, вернется ли он в принципе.

Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву» Андрея Денисова

Штрих отправился к Орловой в белом костюме, якобы отдохнуть от навязчивой Саши Шевы и с мыслями собраться. Причем у самой Александры никто даже и разрешения не спрашивал и не сообщили, что ее парень собирается провести ночь на соседнем острове без камер.

Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву» Андрея Денисова

Зрители возмущены поведением «барей с придурью», которые действуют по принципу – «кого хочу – того озолочу».

Саму Ольгу Орлову поклонники телестройки называют «престарелой боярыней». Скучающей на Островах и выбирающей себе «холопов».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:22
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрегат «Адмирал Горшков» могут к концу лета
Правительство России занялось вопросом маркировки
Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву»
Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание
Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном
Общение с животными – лучшее успокоительное для
Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и
Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед
Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке
Разработчики Nintendo анонсировали платное
В РФ стартовали продажи седана Lexus LS
Искусственный интеллект защитит смартфоны от
Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер
В Сети появились новые данные о техническом
Екатерина Варнава иронично ответила хейтерам,
Хэтчбек Kia Rio X-Line подорожал в РФ
Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно
Юлия Ковальчук трогательно поздравила супруга с
Объявлены российские расценки на семиместный
Откровение священника о Благодатном огне вызвало
Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию
Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем
Бывшая журналистка "Радио Свобода" обвинила
Рустам Солнцев рассказал, что Сергей Зверев, Катя
Сотрудники обсерватории во время съемки кроме
В Нью-Йорке разбился частный вертолет с
Российская туристка родила ребенка в Красном море
Младшая дочь Ксении Бородиной «страшно» любит
Focos дает возможность пользоваться
На развалинах британского замка Сандал была
Просмотреть все новости