Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву» Андрея Денисова
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова похоже вознамерилась повторить свой бесстыдный поступок и пригласила на свою виллу очередного молодого участника – Андрея Денисова, по прозвищу Штрих.
«Несчастный» интеллигентный парень утратил дар речи и даже не смог ответить, вернется ли он в принципе.
Штрих отправился к Орловой в белом костюме, якобы отдохнуть от навязчивой Саши Шевы и с мыслями собраться. Причем у самой Александры никто даже и разрешения не спрашивал и не сообщили, что ее парень собирается провести ночь на соседнем острове без камер.
Зрители возмущены поведением «барей с придурью», которые действуют по принципу – «кого хочу – того озолочу».
Саму Ольгу Орлову поклонники телестройки называют «престарелой боярыней». Скучающей на Островах и выбирающей себе «холопов».
«Несчастный» интеллигентный парень утратил дар речи и даже не смог ответить, вернется ли он в принципе.
Штрих отправился к Орловой в белом костюме, якобы отдохнуть от навязчивой Саши Шевы и с мыслями собраться. Причем у самой Александры никто даже и разрешения не спрашивал и не сообщили, что ее парень собирается провести ночь на соседнем острове без камер.
Зрители возмущены поведением «барей с придурью», которые действуют по принципу – «кого хочу – того озолочу».
Саму Ольгу Орлову поклонники телестройки называют «престарелой боярыней». Скучающей на Островах и выбирающей себе «холопов».