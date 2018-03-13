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Новый Toyota Corolla получит снижение веса и гибридный двигатель

Toyota продолжает разрабатывать седан Toyota Corolla новой генерации. Модель должна существенно уменьшиться в весе. Под капотом разместится гибридный двигатель, знакомый по новой версии Toyota Auris.

Новый Toyota Corolla получит снижение веса и гибридный двигатель

В Сети выложили шпионские фото седана новой генерации Toyota Corolla 2020. Новинку тестируют в чёрном тяжелом камуфляже в Мичигане. Камуфлирующие элементы скрывают также оптику. Модель наделят пропорциями, схожими с новым Camry. Новый Toyota Corolla спроектировали на платформе TNGA, лежащей в основе версий Toyota Prius, Camry, C-HR. Благодаря новому шасси компактный седан существенно уменьшится в весе. Это отразится на расходе топлива и на динамике авто. По всей видимости, список оснащения седана будет включать пакет современных систем безопасности, модернизированный мультимедийный комплекс.

Гибридная установка получит бензиновый 1,8-литровый мотор. Плагин-гибридная система получит 2,0-литровый двигатель.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:00
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