Новый Toyota Corolla получит снижение веса и гибридный двигатель

В Сети выложили шпионские фото седана новой генерации Toyota Corolla 2020. Новинку тестируют в чёрном тяжелом камуфляже в Мичигане. Камуфлирующие элементы скрывают также оптику. Модель наделят пропорциями, схожими с новым Camry. Новый Toyota Corolla спроектировали на платформе TNGA, лежащей в основе версий Toyota Prius, Camry, C-HR. Благодаря новому шасси компактный седан существенно уменьшится в весе. Это отразится на расходе топлива и на динамике авто. По всей видимости, список оснащения седана будет включать пакет современных систем безопасности, модернизированный мультимедийный комплекс.Гибридная установка получит бензиновый 1,8-литровый мотор. Плагин-гибридная система получит 2,0-литровый двигатель.