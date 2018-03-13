Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4 уровня и экспресс-зарядку

Генеральный директор компании Porsche в интервью с журналистами рассказал, что электрический спорткар Porsche Mission E оснастят беспилотными технологиями четвёртого уровня, которые управляют машиной баз участия водителя. Во время поездки водители могут чем-нибудь заниматься, при этом в любой момент управление можно перевести в ручной режим.К тому же новый электрокар получит возможность для обновлений. В частности, владельцы Porsche Mission E с 400-сильным мотором сможет обновить автомобиль до 450 лошадиных сил. Спорткар будет оснащён электрическим силовым агрегатом J1, который состоит из мотора мощностью 590 лошадиных сил и литий-ионного аккумулятора. До 100 км/час электрокар сможет набирать разгон за 3,5 секунды.По словам главы компании Porsche, структура J1 кардинально отличается от платформы C-BEV, на которой построен Audi E-tron.