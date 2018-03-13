Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4 уровня и экспресс-зарядку
Немецкий бренд Porsche планирует в 2020 году вывести на рынок полностью электрический спорткар Porsche Mission E. Новый электрокар можно будет зарядить на 80 процентов всего за 15 минут, используя специальное зарядное устройство.
Генеральный директор компании Porsche в интервью с журналистами рассказал, что электрический спорткар Porsche Mission E оснастят беспилотными технологиями четвёртого уровня, которые управляют машиной баз участия водителя. Во время поездки водители могут чем-нибудь заниматься, при этом в любой момент управление можно перевести в ручной режим.
К тому же новый электрокар получит возможность для обновлений. В частности, владельцы Porsche Mission E с 400-сильным мотором сможет обновить автомобиль до 450 лошадиных сил. Спорткар будет оснащён электрическим силовым агрегатом J1, который состоит из мотора мощностью 590 лошадиных сил и литий-ионного аккумулятора. До 100 км/час электрокар сможет набирать разгон за 3,5 секунды.
По словам главы компании Porsche, структура J1 кардинально отличается от платформы C-BEV, на которой построен Audi E-tron.
Генеральный директор компании Porsche в интервью с журналистами рассказал, что электрический спорткар Porsche Mission E оснастят беспилотными технологиями четвёртого уровня, которые управляют машиной баз участия водителя. Во время поездки водители могут чем-нибудь заниматься, при этом в любой момент управление можно перевести в ручной режим.
К тому же новый электрокар получит возможность для обновлений. В частности, владельцы Porsche Mission E с 400-сильным мотором сможет обновить автомобиль до 450 лошадиных сил. Спорткар будет оснащён электрическим силовым агрегатом J1, который состоит из мотора мощностью 590 лошадиных сил и литий-ионного аккумулятора. До 100 км/час электрокар сможет набирать разгон за 3,5 секунды.
По словам главы компании Porsche, структура J1 кардинально отличается от платформы C-BEV, на которой построен Audi E-tron.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:50