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Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4 уровня и экспресс-зарядку

Немецкий бренд Porsche планирует в 2020 году вывести на рынок полностью электрический спорткар Porsche Mission E. Новый электрокар можно будет зарядить на 80 процентов всего за 15 минут, используя специальное зарядное устройство.

Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4 уровня и экспресс-зарядку


Генеральный директор компании Porsche в интервью с журналистами рассказал, что электрический спорткар Porsche Mission E оснастят беспилотными технологиями четвёртого уровня, которые управляют машиной баз участия водителя. Во время поездки водители могут чем-нибудь заниматься, при этом в любой момент управление можно перевести в ручной режим.

К тому же новый электрокар получит возможность для обновлений. В частности, владельцы Porsche Mission E с 400-сильным мотором сможет обновить автомобиль до 450 лошадиных сил. Спорткар будет оснащён электрическим силовым агрегатом J1, который состоит из мотора мощностью 590 лошадиных сил и литий-ионного аккумулятора. До 100 км/час электрокар сможет набирать разгон за 3,5 секунды.

По словам главы компании Porsche, структура J1 кардинально отличается от платформы C-BEV, на которой построен Audi E-tron.
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Добавил: Алина Сегодня, 21:50
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