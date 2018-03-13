АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко непростые времена

Еще недавно супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов находился на пике популярности, причем не без помощи своей звездной экс-жены, но теперь для него и его новой избранницы Анастасии Костенко могут настать непростые времена.

Несколькими месяцами ранее футболист Дмитрий Тарасов демонстрировал на международных матчах футболку с президентом Путиным, раздавал интервью, активно играл за сборную и пользовался популярностью в Сети.

Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко непростые времена

Теперь же в сборную его не зовут, а в своей команде он иногда появляется на поле, но лишь в последние минуты матча. Отдыхает Тарасов теперь не в обществе жены-красавицы, а отправляется веселиться в клуб, желая таким образом самоутвердиться. Подписчикам в Instagram он тоже стал менее интересен, и даже не поздравил свою беременную супругу с международным днем 8 Марта.

Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко непростые времена

Нынешнее состояние Дмитрия Тарасова отображает одно из последних фото в соцсети. Из чего подписчики сделали вывод, что впереди футболиста и его беременную жену ожидают проблемные времена и не исключают, что они уже наступили.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:08
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фрегат «Адмирал Горшков» могут к концу лета
Правительство России занялось вопросом маркировки
Ольга Орлова выбрала себе очередную «жертву»
Виталина Цымбалюк-Романовская привлекла внимание
Дженнифер Энистон подала на развод с Джейсоном
Общение с животными – лучшее успокоительное для
Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и
Смартфон Huawei P20 Lite показался на видео перед
Учёные: Африка смогла пережить в каменном веке
Разработчики Nintendo анонсировали платное
В РФ стартовали продажи седана Lexus LS
Искусственный интеллект защитит смартфоны от
Ravon привезет в Россию свой новый кроссовер
В Сети появились новые данные о техническом
Екатерина Варнава иронично ответила хейтерам,
Хэтчбек Kia Rio X-Line подорожал в РФ
Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно
Юлия Ковальчук трогательно поздравила супруга с
Объявлены российские расценки на семиместный
Откровение священника о Благодатном огне вызвало
Mercedes-AMG разрабатывает «заряженную» версию
Новый Volvo XC40 обеспечили повышенным уровнем
Бывшая журналистка "Радио Свобода" обвинила
Рустам Солнцев рассказал, что Сергей Зверев, Катя
Сотрудники обсерватории во время съемки кроме
В Нью-Йорке разбился частный вертолет с
Российская туристка родила ребенка в Красном море
Младшая дочь Ксении Бородиной «страшно» любит
Focos дает возможность пользоваться
На развалинах британского замка Сандал была
Просмотреть все новости