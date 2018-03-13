Подписчики предсказывают для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко непростые времена

Несколькими месяцами ранее футболист Дмитрий Тарасов демонстрировал на международных матчах футболку с президентом Путиным, раздавал интервью, активно играл за сборную и пользовался популярностью в Сети.Теперь же в сборную его не зовут, а в своей команде он иногда появляется на поле, но лишь в последние минуты матча. Отдыхает Тарасов теперь не в обществе жены-красавицы, а отправляется веселиться в клуб, желая таким образом самоутвердиться. Подписчикам в Instagram он тоже стал менее интересен, и даже не поздравил свою беременную супругу с международным днем 8 Марта.Нынешнее состояние Дмитрия Тарасова отображает одно из последних фото в соцсети. Из чего подписчики сделали вывод, что впереди футболиста и его беременную жену ожидают проблемные времена и не исключают, что они уже наступили.