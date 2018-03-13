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«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России

Российско-китайский Инвестиционный фонда регионального развития (ИФРР) презентовал свой первый проект. Им предусмотрено инвестирование Китайской национальной ядерной корпорацией 16 миллиардов рублей в строительство уранового рудника в Забайкалье.

«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России


Для осуществления строительства создадут совместное предприятие, которое должно будет освоить первый транш Фонда в 2,5 млрд рублей.

Основными инвесторами ИФРР являются крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, включая Китайскую национальную ядерную корпорацию. Фонд имеет под своим управлением 100 миллиардов юаней.

Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Показательным есть проект двух стран — Тяньваньская АЭС, где запущены два блока суммарной мощностью две тысячи мегаватт. Идут переговоры о сооружении седьмого и восьмого блоков с участием России.
Экономика
Добавил: George21 Сегодня, 21:30
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