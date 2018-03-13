«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России

Для осуществления строительства создадут совместное предприятие, которое должно будет освоить первый транш Фонда в 2,5 млрд рублей.Основными инвесторами ИФРР являются крупнейшие государственные и частные корпорации КНР, включая Китайскую национальную ядерную корпорацию. Фонд имеет под своим управлением 100 миллиардов юаней.Сотрудничество России и Китая в области мирного атома активно развивается. Показательным есть проект двух стран — Тяньваньская АЭС, где запущены два блока суммарной мощностью две тысячи мегаватт. Идут переговоры о сооружении седьмого и восьмого блоков с участием России.