АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые мошенники"

Андрей Репников поведал, что коллектив «Отпетые мошенники» фактически распалась. Помимо этого, певец рассказал об сложных отношениях с бывшими коллегами.

Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые мошенники"


Коллектив пока что даёт очень редкие концерты, однако ресурсы их крайне ограничены. Пик известности «Отпетых мошенников» пришёлся на девяностые и двухтысячные годы. Сегодня же о группе вспоминают, разве что, самые преданные поклонники или на ретро-дискотеках. Репников заявил, что ждать от группы какого-либо нового хита точно не стоит.

Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые мошенники"


Исполнитель песен полностью прекратил гастролировать с коллективом ещё в 2016 году, после серьезного ДТП. Только сейчас артист полностью восстановился от полученных травм, однако обратно в коллектив его брать отказались. Музыкант поведал, что он имеет серьезный конфликт с остальными участниками «Отпетых мошенников», но в подробности посвящать не стал.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: При поцелуе младенца в губы родители
Астрономы обнаружили самый сильный всплеск
Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым
В тайном помещении пирамиды Хеопса ученые ищут
Новый Toyota Corolla получит снижение веса и
По версии Intel и Juniper Research наиболее умным
Спорткар Porsche Mission E получит автономность 4
Ученые ежедневно фиксируют около 10 тысяч
Для поиска «строительных блоков" жизни NASA
Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли поладить
Директор Наталья Ракицкая опровергла слухи о
«Росатом» привлек китайцев добывать уран в России
Анастасия Волочкова показала поклонникам новые
Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые
Минэкономразвития: в июле 2018 года Госдума
Учёные из Казани работают над системой лазерной
Поклонники раскритиковали Анну Седокову за
Kia представила современный обновленный Carnival
Отец Владислава Галкина считает, что его сына
Ростовчане возмущены “адской” уборкой городских
Ирина Аллегрова разочаровала зрителя на концерте
Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько
Елена Малышева переживает за Дану Борисову
Новое исследование показало, что неандертальцам
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Просмотреть все новости