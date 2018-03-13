Андрей Репников поведал о распаде группы "Отпетые мошенники"

Коллектив пока что даёт очень редкие концерты, однако ресурсы их крайне ограничены. Пик известности «Отпетых мошенников» пришёлся на девяностые и двухтысячные годы. Сегодня же о группе вспоминают, разве что, самые преданные поклонники или на ретро-дискотеках. Репников заявил, что ждать от группы какого-либо нового хита точно не стоит.Исполнитель песен полностью прекратил гастролировать с коллективом ещё в 2016 году, после серьезного ДТП. Только сейчас артист полностью восстановился от полученных травм, однако обратно в коллектив его брать отказались. Музыкант поведал, что он имеет серьезный конфликт с остальными участниками «Отпетых мошенников», но в подробности посвящать не стал.