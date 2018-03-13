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Учёные из Казани работают над системой лазерной навигации по Луне

Учёные из Казанского федерального университета начали работу над системой лазерной навигации по Луне. В ходе проекта на ночное светило будут доставлены и установлены световые маяки.

Учёные из Казани работают над системой лазерной навигации по Луне


Учёные из Казани планируют установить первый маяк в 2019 году. Оборудование будет находиться на станции "Луна-25". Маяки будут применяться для измерения широты Луны, долготу будут определять аппараты, установленные на лунном экваторе. Отсутствие атмосферы сделает стабильно видным свет маяков. Не исключено, что астрономы смогут следить за работой аппаратов через телескопы.

На данный момент учёные работают над разработкой координационной системой маяков. Как только на Луне будет сформирована система лазерной навигации специалисты смогут определять оптимальное место для приземления космических кораблей, а также прокладывать маршрут передвижения космонавтов.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:10
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