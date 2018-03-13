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Учёные: Найдено средство борьбы с раком груди тяжёлой стадии

В настоящее время рак груди последней стадии считается неизлечимой болезнью, однако учёным удалось приблизиться к решению данной проблемы.

Учёные: Найдено средство борьбы с раком груди тяжёлой стадии


Рак груди тяжёлой стадии связан с преобразованиями клеток соединительной ткани, которые не реагируют на гормональную терапию, в результате форма онкологического заболевания приобретает агрессивное действие. На протяжение нескольких десятилетий учёные и врачи со всего мира стремились решить эту проблему и наконец они приблизились к тому, как побороть это опасное заболевание, часто встречающееся преимущественно среди женской половины общества.

Был создан препарат, который не даёт злокачественным клеткам распространяться на соединительную ткань, в результате чего появляется восприимчивость повреждённого участка тела к лечению. Уже были проведены тестирования, в результате которых были показаны хорошие результаты. Поэтому учёные надеются, что уже в скором времени этот препарат станет доступным для всеобщего числа людей.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 18:45
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