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Дарья Мороз и Константин Богомолов разводятся

Тридцатичетырёхлетняя актриса Дарья Мороз и сорокадвухлетний Константин Богомолов приняли решение развестись.

Дарья Мороз и Константин Богомолов разводятся

По неподтверждённым сведениям, супруги уже на протяжении длительного времени не живут вместе. Дарья и Константин женаты более восьми лет. В 2010 году у пары родилась дочка Анна. Но фанаты знаменитостей подметили, что в последнее время в соцсетях Мороз и Богомолова совместных снимков практически нет. Поэтому пользователи решили, что в отношениях супругов не всё хорошо.

В МХАТе поведали, что ещё позапрошлой осенью появились слухи касательно их развода. Константин часто бывает в командировках. Дарья неоднократно жаловалась, что для мужа на первом месте его карьера. В театр звёздные супруги приезжают и уезжают постоянно отдельно. Сотрудники не осведомлены, развелись Мороз и Богомолова или пока нет. Сами же супруги информацию касательно своего потенциального развода не комментируют.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:34
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