Младший наследник Олега Табакова Павел попросил журналистов оставить его в покое

Трое детей звезды тоже продолжили дело династии и стали артистами театра, а молодой человек принял участие в крупных проектах и тоже может продолжить дело своего отца. Павел тяжело перенес трагедию и не хочет отвечать на звонки или общаться с представителями прессы.Он опубликовал снимок с Олегом Табаковым, а подписчики оставили много соболезнований на странице, назвав актера великой и светлой личностью. Люди поддержали добрыми словами семью, пожелав ей крепости духа, а также с пониманием отнеслись к информации молодого человека.