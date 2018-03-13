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Младший наследник Олега Табакова Павел попросил журналистов оставить его в покое

После кончины Олега Табакова журналисты пытались выяснить все подробности у семьи актера. Младший наследник Павел попросил СМИ и поклонников оставить его в покое, опубликовав небольшое сообщение в Instagram.

Трое детей звезды тоже продолжили дело династии и стали артистами театра, а молодой человек принял участие в крупных проектах и тоже может продолжить дело своего отца. Павел тяжело перенес трагедию и не хочет отвечать на звонки или общаться с представителями прессы.

Младший наследник Олега Табакова Павел попросил журналистов оставить его в покое


Он опубликовал снимок с Олегом Табаковым, а подписчики оставили много соболезнований на странице, назвав актера великой и светлой личностью. Люди поддержали добрыми словами семью, пожелав ей крепости духа, а также с пониманием отнеслись к информации молодого человека.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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