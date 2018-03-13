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Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько болезней

Группа учёных из Университета Кембриджа провела исследование с целью определить число людей, страдающих различными серьёзными заболеваниями. В результате стало понятно, что каждый четвёртый человек имеет весомые проблемы со здоровьем.

Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько болезней


По статистике 25 процентов людей одновременно страдают от нескольких болезней, это каждый четвёртый житель планеты. В настоящее время у всё большего числа людей имеется гипертония и другие сердечные недуги, также бич общества - это лишний вес и диабет. По мнению учёных, это и является главной причиной того, что врачи назначают лечение одновременно от нескольких болезней, а это 80 процентов людей. На протяжение четырёх лет учёные изучали данные физического состояния жителей Британии. Оказалось, что каждый пятый страдает от гипертонии, а депрессивные расстройства наблюдались у десяти процентов пациентов. При этом такие люди страдали ещё и от боли.

По статистике 30 процентов женщин страдают от нескольких болезней одновременно, среди мужчин этот показатель равняется 24 процентам.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:40
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