Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько болезней
Группа учёных из Университета Кембриджа провела исследование с целью определить число людей, страдающих различными серьёзными заболеваниями. В результате стало понятно, что каждый четвёртый человек имеет весомые проблемы со здоровьем.
По статистике 25 процентов людей одновременно страдают от нескольких болезней, это каждый четвёртый житель планеты. В настоящее время у всё большего числа людей имеется гипертония и другие сердечные недуги, также бич общества - это лишний вес и диабет. По мнению учёных, это и является главной причиной того, что врачи назначают лечение одновременно от нескольких болезней, а это 80 процентов людей. На протяжение четырёх лет учёные изучали данные физического состояния жителей Британии. Оказалось, что каждый пятый страдает от гипертонии, а депрессивные расстройства наблюдались у десяти процентов пациентов. При этом такие люди страдали ещё и от боли.
По статистике 30 процентов женщин страдают от нескольких болезней одновременно, среди мужчин этот показатель равняется 24 процентам.
По статистике 25 процентов людей одновременно страдают от нескольких болезней, это каждый четвёртый житель планеты. В настоящее время у всё большего числа людей имеется гипертония и другие сердечные недуги, также бич общества - это лишний вес и диабет. По мнению учёных, это и является главной причиной того, что врачи назначают лечение одновременно от нескольких болезней, а это 80 процентов людей. На протяжение четырёх лет учёные изучали данные физического состояния жителей Британии. Оказалось, что каждый пятый страдает от гипертонии, а депрессивные расстройства наблюдались у десяти процентов пациентов. При этом такие люди страдали ещё и от боли.
По статистике 30 процентов женщин страдают от нескольких болезней одновременно, среди мужчин этот показатель равняется 24 процентам.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 20:40