Учёные: Каждый четвёртый человек имеет несколько болезней

По статистике 25 процентов людей одновременно страдают от нескольких болезней, это каждый четвёртый житель планеты. В настоящее время у всё большего числа людей имеется гипертония и другие сердечные недуги, также бич общества - это лишний вес и диабет. По мнению учёных, это и является главной причиной того, что врачи назначают лечение одновременно от нескольких болезней, а это 80 процентов людей. На протяжение четырёх лет учёные изучали данные физического состояния жителей Британии. Оказалось, что каждый пятый страдает от гипертонии, а депрессивные расстройства наблюдались у десяти процентов пациентов. При этом такие люди страдали ещё и от боли.По статистике 30 процентов женщин страдают от нескольких болезней одновременно, среди мужчин этот показатель равняется 24 процентам.