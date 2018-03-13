Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно забронировать номер в отеле

По ее словам, молодая женщина не сумела правильно забронировать номер в отеле в Милане. На днях Даша вместе с супругом отправилась в Милан, где проходило празднование дня рождения ее подруги и бывшей коллеги Ксении Бородиной.Девушка рассказала поклонникам, что впервые сама решила забронировать гостиничный номер. Вот только с поставленной задачей теледива не справилась. Даша забронировала сразу два номера вместо одного. Как рассказала экс-участница телестройки, супруг с пониманием отнесся к сложившейся ситуации и не стал ругаться на нее.