Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно забронировать номер в отеле
Знаменитая телеведущая, а также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась перед поклонниками о своем глупом поступке.
По ее словам, молодая женщина не сумела правильно забронировать номер в отеле в Милане. На днях Даша вместе с супругом отправилась в Милан, где проходило празднование дня рождения ее подруги и бывшей коллеги Ксении Бородиной.
Девушка рассказала поклонникам, что впервые сама решила забронировать гостиничный номер. Вот только с поставленной задачей теледива не справилась. Даша забронировала сразу два номера вместо одного. Как рассказала экс-участница телестройки, супруг с пониманием отнесся к сложившейся ситуации и не стал ругаться на нее.
По ее словам, молодая женщина не сумела правильно забронировать номер в отеле в Милане. На днях Даша вместе с супругом отправилась в Милан, где проходило празднование дня рождения ее подруги и бывшей коллеги Ксении Бородиной.
Девушка рассказала поклонникам, что впервые сама решила забронировать гостиничный номер. Вот только с поставленной задачей теледива не справилась. Даша забронировала сразу два номера вместо одного. Как рассказала экс-участница телестройки, супруг с пониманием отнесся к сложившейся ситуации и не стал ругаться на нее.