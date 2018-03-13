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Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно забронировать номер в отеле

Знаменитая телеведущая, а также бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь призналась перед поклонниками о своем глупом поступке.

Дарья Пынзарь не в состоянии самостоятельно забронировать номер в отеле

По ее словам, молодая женщина не сумела правильно забронировать номер в отеле в Милане. На днях Даша вместе с супругом отправилась в Милан, где проходило празднование дня рождения ее подруги и бывшей коллеги Ксении Бородиной.

Девушка рассказала поклонникам, что впервые сама решила забронировать гостиничный номер. Вот только с поставленной задачей теледива не справилась. Даша забронировала сразу два номера вместо одного. Как рассказала экс-участница телестройки, супруг с пониманием отнесся к сложившейся ситуации и не стал ругаться на нее.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:25
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