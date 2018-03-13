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Максим Дрозд опроверг романтические отношения с Анной Ардовой

СМИ раньше сообщали, что перед смертью супруга Александра Шаврина Анна Ардова подала на развод из-за романтических отношений с коллегой. Максим Дрозд опроверг все слухи, связанные с актрисой, озвучив реальную ситуацию.

Они вместе играли в спектакле, где было много провокационных сцен, но в действительности между парой не было связи, кроме рабочих моментов. Актер давно заслужил репутацию брутального мачо, разбивающего сердца дам. Он женился, будучи 21-летним молодым человеком, после чего в семье появилась наследница Дарья. После развода с избранницей новая возлюбленная подарила ему двух детей, и последний союз тоже закончился рождение дочери Софи. Максим Дрозд поддерживает отношения с женщинами и помогает своим чадам материально, а также считает, что во многих моментах жизни был виноват сам.

Максим Дрозд опроверг романтические отношения с Анной Ардовой


Знаменитость назвал себя вспыльчивым человеком, способным быстро изменить свое настроение, но никогда не изменял супругам. Его мать стала послушницей в киевском женском монастыре, хотя раньше любила среду актеров. Сейчас она считает, что сын ведет неправильный образ жизни, но артист не обижается на такие слова.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00
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