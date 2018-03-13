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"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом запуске спутников

"Главкосмос" объясняет провал группового запуска спутников летом 2017 года аномалией. По неизвестным причинам, некоторые аппараты так и не отозвались. Первые выплаты компенсаций владельцам спутников уже произведены.

"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом запуске спутников


Россия установила новый рекорд по групповому запуску спутников 17 июля 2017 года. На орбиту Земли должны были быть доставлены 73 аппарата. Первые сигналы от запущенных спутников начали поступать в августе, однако оказалось, что не все аппараты действуют. Участь как минимум восьми спутников, запущенных на 600-км орбите, осталось неизвестной.

По официальным данным "Главкосмоса", групповой запуск спутников провалился из-за аномалии в двигателе разгонного блока "Фрегат". Нарушения в работе РН "Союз-2" не выявлены. Один из двигателей "Фрегата" мог не запустится, что привело к разлитию гидразина. Вещество взорвалось во время запуска второго двигателя. Вероятной причиной неисправности спутников стало попадание продуктов разложение гидразина.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:20
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