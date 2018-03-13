Новый бюджетный MacBook будет представлен с новым дисплеем

Ресурс утверждает, что дисплей у новинки будет такой же, как у модели MacBook Pro с 13-дюймам и соответствующим разрешением - 2560x1600 пикселей. Относительно других спцификаций, информации нет. Хотя есть схожесть по комплектующим с более дорогими моделями, ценовой диапазон нового MacBook будет приравнен к MacBook Air и не превысит 999 долл.Apple может пойти на снижение цены, так же утверждает Digitimes, чему может поспособствовать применение дисплея от производителя LG Display. До этого поставщиком был один из китайских производителей, но корпорация вынуждена отказаться от его услуг, по причине несоответствия требований по качеству.Представление 13-дюймового MacBook дисплея, ожидается на конференции Apple, проводимой для разработчиков WWDC. Поступит в продажу ориентировочно до конца июня. К производству приступят в мае. Планируется, что к официальному релизу, корпорация решит вопросы по удовлетворению спроса на модель ноутбука.