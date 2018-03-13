Борис Галкин не хочет видеть свою наследницу Анну актрисой

Актер впервые стал отцом в 70-летнем возрасте, так что сейчас много внимания уделяет своей малышке. Он признался, что будет следить за развитием ее талантов, а пока девочка имеет хороший голос и слух. У Бориса Галкина до рождения ребенка были приемные наследники, а также он выражал протест, когда Владислав захотел попробовать свои силы в этой профессии.Мальчик с детских лет уже умел исполнять роли и входить в образы персонажей, но при этом предпочитал все делать по-своему. Знаменитость считает, что он показал актерское мастерство на высоком уровне, но пока неизвестно, когда состоится премьера картины.