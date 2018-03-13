АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Борис Галкин не хочет видеть свою наследницу Анну актрисой

Во время беседы с журналистами режиссер рассказал об успехах своей наследницы Анны, а также затронул тему фильма, посвященного умершему сыну Владиславу. Борис Галкин не хочет видеть свою дочь актрисой, и недоволен состоянием киноиндустрии.

Актер впервые стал отцом в 70-летнем возрасте, так что сейчас много внимания уделяет своей малышке. Он признался, что будет следить за развитием ее талантов, а пока девочка имеет хороший голос и слух. У Бориса Галкина до рождения ребенка были приемные наследники, а также он выражал протест, когда Владислав захотел попробовать свои силы в этой профессии.

Борис Галкин не хочет видеть свою наследницу Анну актрисой


Мальчик с детских лет уже умел исполнять роли и входить в образы персонажей, но при этом предпочитал все делать по-своему. Знаменитость считает, что он показал актерское мастерство на высоком уровне, но пока неизвестно, когда состоится премьера картины.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева вновь демонстрирует стройные ножки
Борис Галкин не хочет видеть свою наследницу Анну
Представители "Яндекса"отметили, что россияне
Рита Дакота заставила краснеть подписчиков
В Италии сотрудники кладбища сдавали раскопанные
Российский авторынок в феврале в Европе поднялся
Отпевание Олега Табакова будет закрытым для
Пентагон признал существование НЛО и опубликовал
Нефть подешевела из опасений роста добычи в США
Lada Vesta уступила звание самого популярного
Анита Цой решила посоревноваться своими нарядами
Татьяна Навка продемонстрировала успехи младшей
Анна Семенович сводит с ума поклонников своей
Зрители считают, что участники «Дом-2» обижают
Певица Алсу удивила поклонников зажигательным
Дарья Пынзарь опозорилась из-за своей
Семен Багдасаров выразил своё мнение касательно
Учёные выяснили, что чаще всего снится детям и
Дарья Мороз и Константин Богомолов разводятся
Константин Хабенский поведал о своей звёздной
Именем Ольги Бузовой назвали розовый бургер в Уфе
"Эксперт РА" прогнозирует в 2018 году отзыв
Космический мусор позволит ученым найти
Ким Кардашьян вернулась к тёмному цвету волос
"Роснефть" получила лицензию на Ледяной участок в
Американские стоматологи умирают после
Гарик Харламов попал в клинику с гриппом
ГЛОНАСС сравняется по точности с системой GPS
Хейтеры уверены, что Викторию Романец перекосило
Apple заключила соглашение о приобретении сервиса
Просмотреть все новости