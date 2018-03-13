Наталья Гвоздикова презирает любовницу Евгения Жарикова

Советская и российская актриса Наталья Гвоздикова в эфире одного из телевизионных ток-шоу обнародовала некоторые подробности из своей личной жизни. В большей мере ее откровения касались периода супружества с артистом Евгением Жариковым.В частности, о том, что у ее мужа в определенный момент появилась любовница, Наталья Федоровна узнала от знакомой журналистки, сообщившей ей столь неприятную новость по телефону.Жариков на самом деле на протяжении долгого времени встречался с любовницей, которая даже родила от него ребенка. Но когда Евгений Ильич стал перед необходимостью делать выбор, решил вернуться в семью.Гвоздикова не скрывает свое презрение к бывшей любовнице, ибо считает ее косвенно причастной к преждевременной смерти супруга (Евгений Жариков умер в январе 2012 года на 71-м году жизни, диагностировали рак).Звезда советского экрана, несмотря ни на что, говорит о годах совместной жизни с Жариковым, как о своих наилучших годах жизни.