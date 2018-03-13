АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дневник “Динаха” с предсказаниями для человечества из 3906 года и пророчества сибирских шаманов поразили ученых
EUR 69.80 USD 56.61
Курс валют на 13.03.2018

Наталья Гвоздикова презирает любовницу Евгения Жарикова

Киноактриса Наталья Гвоздикова раскрыла подробности супружеской жизни с актером Евгением Жариковым. Она призналась также в своей ненависти к его бывшей любовнице.

Наталья Гвоздикова презирает любовницу Евгения Жарикова


Советская и российская актриса Наталья Гвоздикова в эфире одного из телевизионных ток-шоу обнародовала некоторые подробности из своей личной жизни. В большей мере ее откровения касались периода супружества с артистом Евгением Жариковым.
В частности, о том, что у ее мужа в определенный момент появилась любовница, Наталья Федоровна узнала от знакомой журналистки, сообщившей ей столь неприятную новость по телефону.

Жариков на самом деле на протяжении долгого времени встречался с любовницей, которая даже родила от него ребенка. Но когда Евгений Ильич стал перед необходимостью делать выбор, решил вернуться в семью.

Гвоздикова не скрывает свое презрение к бывшей любовнице, ибо считает ее косвенно причастной к преждевременной смерти супруга (Евгений Жариков умер в январе 2012 года на 71-м году жизни, диагностировали рак).

Звезда советского экрана, несмотря ни на что, говорит о годах совместной жизни с Жариковым, как о своих наилучших годах жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: George21 Сегодня, 19:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ranger Rover Sport SVR проехал «Дорогу 99
Эксперты научились использовать роботов для
"Главкосмос" сообщил об аномалии при групповом
Появились первые фотографии обновленного седана
Хейтеры заявили, что Ольга Бузова чересчур
В квартире жителя Екатеринбурга из водопроводных
Мощный смартфон LG G7 с ОЗУ на 6 ГБ выйдет в мае
Мария Лиман "переборола" многодетную ростовскую
Кроссовер Chery Tiggo 5 для России обзавелся
В вещах Игоря Дятлова были найдены следы убийцы
Слухи и новости «Дома-2»: участники взяли под
Наталья Гвоздикова презирает любовницу Евгения
Валерий Меладзе пришел в восторг от самарского
Ученые: Причиной возникновения депрессии является
Тягачи Tesla Semi с настоящими прицепами попали
«Ведьмин лес» добавлен разработчиками в
Правительство КНР: Китай замедлит процесс
Учёные обнаружили растение, оберегающее от рака и
Астрономы наконец нашли источник загадочного
Учёные: Здоровье не требует полного отказа от
Открытие ученых расширило представление об
В Германии банка некачественных консервов
На ЮБК откроются «винные деревни»
В сеть выложили рендеры летающего квадромобиля
Психическое состояние актрисы Анджелины Джоли
В Оренбурге отец лишал еды и избивал свою
Житель Омска после избиения матери выбросил ее
Учёные: Китай может первым обнаружить инопланетян
Учёные: Найдено средство борьбы с раком груди
Из всеми презираемого изгоя Артем Сорока стал
Просмотреть все новости