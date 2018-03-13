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Учёные обнаружили растение, оберегающее от рака и многих опасных болезней

Американские учёные пришли к выводу, что растение пырей обладает множеством целебных свойств, которые оберегают здоровье человека от рака и множества смертельных заболеваний. Дело в том, что в составе этой травы имеется более 90 минералов.

Учёные обнаружили растение, оберегающее от рака и многих опасных болезней


В целях предупреждения многих опасных заболеваний, в том числе рака, учёные изучали полезные свойства различных трав и растений. Они заключили, что пырей подходит как нельзя кстати, поскольку в его составе имеется 19 аминокислот и более 90 минералов. Кроме того, пырей насыщает каждую клетку организма кислородом, благодаря чему улучшается кровообращение. При запоре и диарее сок этого растения также можно использовать.

Пырей оберегает от рака, учёные рекомендуют использовать его сок после проведения лучевой терапии, чтобы исключить нежелательные побочные действия препарата. Растение отлично чистит пазухи носа и устраняет неприятный запах изо рта. Кроме того, оно способствует эластичности кожи, заживляя раны, а также регулирует уровень сахара в крови, поэтому предупреждает диабет второго типа.
Наука
Добавил: Ukis Сегодня, 19:30
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