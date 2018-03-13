Учёные обнаружили растение, оберегающее от рака и многих опасных болезней

В целях предупреждения многих опасных заболеваний, в том числе рака, учёные изучали полезные свойства различных трав и растений. Они заключили, что пырей подходит как нельзя кстати, поскольку в его составе имеется 19 аминокислот и более 90 минералов. Кроме того, пырей насыщает каждую клетку организма кислородом, благодаря чему улучшается кровообращение. При запоре и диарее сок этого растения также можно использовать.Пырей оберегает от рака, учёные рекомендуют использовать его сок после проведения лучевой терапии, чтобы исключить нежелательные побочные действия препарата. Растение отлично чистит пазухи носа и устраняет неприятный запах изо рта. Кроме того, оно способствует эластичности кожи, заживляя раны, а также регулирует уровень сахара в крови, поэтому предупреждает диабет второго типа.