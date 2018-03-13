Бывшая журналистка "Радио Свобода" обвинила Станислава Говорухина в сексуальных домогательствах

Дарья Комарова, бывшая журналистка "Радио Свобода" и глава регионального штаба кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак, на своей странице в Facebook рассказала, что Говорухин домогался её. Инцидент произошёл в 2012 году в Чебоксарах.Встреча актёра, сценариста и режиссёра с Комаровой, которая планировала взять интервью, состоялась в одном из ресторанов города. В ходе беседы пожилой мужчина предложил девушке роль в кино, однако взамен она должна была провести с ним ночь. Кроме того, последовала просьба снять колготки и в таком виде ходить рядом с Говорухиным.Журналистка ответила отказом на все предложения, отметив, что подобное её не интересует. Такой поворот событий, по рассказу Комаровой, Станислава Сергеевича не устроил, поэтому он прибег к шантажу, сообщив, что в такой ситуации интервью не получится.Так или иначе, интервью состоялось. Говорухин дал Дарье свой номер телефона и наказал никому не рассказывать о случившемся между ними.