Рустам Солнцев рассказал, что Сергей Зверев, Катя Варнава и другие звезды накачали губы опасным биогелем

Помимо шоумена, подобные операции проводили и некоторые отечественные звезды шоу-бизнеса.Речь идет о биогеле, закачиваемом знаменитостями в губы, и который в последствии может распространить по всему лицу и развиться в сепсис.Рустам Солнцев поспешил удалить опасный биогель и рассказал, что Сергей Зверев, Катя Варнава, Алла Довлатова, Юля Волкова и другие звезды тоже практикуют такое косметологическое средство для поддержания собственной красоты.При этом бывший домовец не захотел предоставить доказательств своей информации.