Рустам Солнцев рассказал, что Сергей Зверев, Катя Варнава и другие звезды накачали губы опасным биогелем
Популярный блогер и экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев в свое время подвергся некоторым косметическим процедурам, которые могут оказаться опасными для здоровья.
Помимо шоумена, подобные операции проводили и некоторые отечественные звезды шоу-бизнеса.
Речь идет о биогеле, закачиваемом знаменитостями в губы, и который в последствии может распространить по всему лицу и развиться в сепсис.
Рустам Солнцев поспешил удалить опасный биогель и рассказал, что Сергей Зверев, Катя Варнава, Алла Довлатова, Юля Волкова и другие звезды тоже практикуют такое косметологическое средство для поддержания собственной красоты.
При этом бывший домовец не захотел предоставить доказательств своей информации.
Помимо шоумена, подобные операции проводили и некоторые отечественные звезды шоу-бизнеса.
Речь идет о биогеле, закачиваемом знаменитостями в губы, и который в последствии может распространить по всему лицу и развиться в сепсис.
Рустам Солнцев поспешил удалить опасный биогель и рассказал, что Сергей Зверев, Катя Варнава, Алла Довлатова, Юля Волкова и другие звезды тоже практикуют такое косметологическое средство для поддержания собственной красоты.
При этом бывший домовец не захотел предоставить доказательств своей информации.