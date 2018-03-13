Анита Цой решила посоревноваться своими нарядами с Бейонсе

Исполнительница предложила пользователям сетей сравнить фото и сделать выбор в пользу звезд, но она проиграла битву из-за большого количества поклонников Бейонсе. Преданные подписчики сразу стали писать позитивные посты и отметили, что Анита Цой не должна сравнивать себя с американской коллегой. Знаменитости настолько разные, что сложно определить, кто из них лучше выглядит на сцене.Некоторые лица попросили артистку не продолжать соревнование, обреченное на провал, потому что она уступает западному кумиру. Сама певица продолжает вести блог и часто делится своими мыслями с аудиторией.