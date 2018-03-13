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Анита Цой решила посоревноваться своими нарядами с Бейонсе

Поклонники певицы заметили новые коллажи, опубликованные в Instagram. Анита Цой решила посоревноваться своими нарядами с Бейонсе и провела небольшой показ мод.

Исполнительница предложила пользователям сетей сравнить фото и сделать выбор в пользу звезд, но она проиграла битву из-за большого количества поклонников Бейонсе. Преданные подписчики сразу стали писать позитивные посты и отметили, что Анита Цой не должна сравнивать себя с американской коллегой. Знаменитости настолько разные, что сложно определить, кто из них лучше выглядит на сцене.

Анита Цой решила посоревноваться своими нарядами с Бейонсе


Некоторые лица попросили артистку не продолжать соревнование, обреченное на провал, потому что она уступает западному кумиру. Сама певица продолжает вести блог и часто делится своими мыслями с аудиторией.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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