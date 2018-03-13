Младшая дочь Ксении Бородиной «страшно» любит кота Шанти

Ведущая телестройки рассказала подписчикам, что у «Теи свои отношения с Шанти» и что у них «любовь на грани».Когда Теона была младенцем, котик спал у нее в кроватке, а когда девочка выросла из люльки, Шанти был не очень рад этому, но все равно приходит к ней ласкаться.По ходу ролика видно, что коту не очень по душе жаркие поцелуи Теоны, но он мужественно терпит это, так как старше девочки в три раза. По словам Ксении Шанти живет в их семье семь лет и «воспитал» двух детей.Поклонники Бородиной поделились впечатлениями от своих домашних животных и как они проводят время с младшими членами семьи.